В Самарской области на переоснащение домов лифтами направят 220 миллионов рублей

Замену лифтов обсудили на заседании Думы

В Самарской области 220 миллионов рублей выделят на переоснащение многоквартирных домов лифтами. Эти деньги выделят из областного бюджета, благодаря поступлению в него дополнительных безвозмездных доходов.

- Я хочу поблагодарить старших по домам, которые поднимают этот вопрос, которые бережно относятся к своему дому, к своему двору, улице, - отметил, говоря об этом Дмитрий Азаров.

В Самарской области уже не первый год ведется программа замены лифтов, но идет это медленно. Например, в 2020 году в регионе поменяли 50 лифтов в 23 многоэтажках. Занимается обновлением Фонд капитального ремонта. Весной стало известно, что регион поддержит Фонд содействия реформированию ЖКХ. Области планируют выделить субсидии.

Вообще проблема замены лифтов стоит остро. По данным администрации только в Саамре менять нужно примерно половину лифтов. А по области нужно заменить 13 473 лифта.