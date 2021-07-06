Депутаты «Единой России» поддержали снижение налоговой ставки для предпринимателей Самарской области

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Предпринимателей Самарской области, пострадавший от пандемии, уже этим летом могут воспользоваться дополнительными льготами. Самарская губернская дума на очередном заседании приняла закон о налоговых послаблениях для малого и среднего бизнеса. С такой инициативой выступили депутаты «Единой России». Ранее о такой необходимости в своем Послании объявил губернатор, секретарь регионального отделения партии Дмитрий Азаров.

Авторы законопроекта предложили снизить ставку по упрощенной системе налогообложения в три раза для определенных категорий предпринимателей.

- Мы предлагаем снизить ставки по трём направлениям. Это субъекты малого и среднего предпринимательства тех отраслей, в которых в этом году произошло снижение доходов более, чем на 20% в сравнении с предыдущим годом, а выручка не превышает 50 миллионов рублей. Также речь идёт о социальном предпринимательстве, а также о предприятиях, вновь создаваемых в малых населенных пунктах, чтобы стимулировать в них инвестиционную активность, - рассказал на заседании фракции «Единой России» в губернской думе министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Инициатива получила поддержку депутатов «Единой России», на заседании думы о ней высказался и глава региона Дмитрий Азаров.

- Из почти 129 тысяч представителей малого бизнеса в регионе эта поддержка затронет, по нашей оценке, около 80 тысяч. Меры не только помогут восстановлению этого сектора экономики, но и послужат подушкой безопасности в случае введения новых ограничений, которые сегодня невозможно прогнозировать, -прокомментировал губернатор.

После принятия документа льготы вступают в силу. Это может произойти уже этим летом. Поддержкой смогут воспользоваться представители 50 отраслей экономики, официально признанных пострадавшими в период пандемии. В профильном министерстве отметили, что готовы обсуждать и разрабатывать меры помощи и для тех, кого не коснулся новый закон.

Как неоднократно подчеркивал Дмитрий Азаров, поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционной привлекательности губернии — приоритетные направления Стратегии лидерства Самарской области.