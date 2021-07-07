14 самарских спортсменов поедут на Олимпийские игры в Токио

На олимпиаду в Токио поедут 14 самарских спортсменов

14 спортсменов из Самарской области поедут на Олимпийские игры в Токио, Япония. Об этом сообщают в региональном минспорте.

Участия в Олимпиаде примут фехтовальщики Виолетта Храпина, Павел Сухов, Кирилл Бородачев и Антон Бородачев, дзюдоистка Дарья Межецкая. Александр Вязовкин представляет гребной спорт, Александр Лифанов - современное пятиборье.

В прыжках на батуте выступить Андрей Юдин, в плавании - Александр Кудашев, в каратэ - Анна Чернышева. Также в Токио поедут теннисистка Дарья Касаткина и волейболистки Анастасия Лагина и Ольга Фомина. Екатерина Круглова выступил в соревнованиях по велоспорту.

Олимпийские игры пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа.