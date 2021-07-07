В Тольятти сбили 11-летнюю девочку на велосипеде

В Тольятти сбили девочку на велосипеде. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти произошло ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, авария произошла во вторник, 6 июля. 41-летний водитель на автомобиле Datsun ехал во дворе и около дома 36 по Ленинскому проспекту сбил девочку, которая ехала на велосипеде.

В результате аварии пострадал ребенок, врачи оказали ей помощь. Травмы оказались несерьезные, госпитализировать девочку не пришлось.

По факту случившегося проводится проверка, полицейские выясняют причины произошедшего.