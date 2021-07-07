В Самарской области более двухсот новых заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области еще 203 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Сейчас в регионе ежедневно находят порядка двухсот заразившихся. Всего с начала пандемии заболели 68 961 человек, из которых выздоровели 65 692. В среду, 7 июля, сообщили о 184-х выписавшихся.

За сутки в Самарской области 10 летальных случаев, всего умерли 2 359 человек.

В целом по стране 23 962 новых заразившихся за сутки в 85-ти регионах страны. Всего с начала пандемии заболели порядка 5,7 млн человек.