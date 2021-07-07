В Самарской области собирают лучшие стартапы со всей страны в сфере питания

Подать заявку и узнать больше информации о проекте можно на сайте foodtechrussia.com.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов побывал на самарской площадке Ассоциации молокоперерабатывающих предприятий «Дамол» (ряд компаний, в том числе маслозавод «Пестравский» и молочный завод «Волгаиндустрия») и обсудил новые инвестиционные проекты, которые могут быть реализованы на территории региона, в частности в Пестравском районе и на площадке ТОСЭР «Тольятти». Важной темой встречи стал проект

- По поручению губернатора мы работаем над улучшением инвестиционного климата Самарской области. Регион показал рекордный рост в Национальном инвестиционном рейтинге - за три года с 65 места - до 8-го. Продолжается развитие Особой экономической зоны, территорий опережающего развития, индустриальных парков. Работаем над снижением административных барьеров для бизнеса – регион вдвое улучшил показатели в рейтинге административного давления, - поделился результатами Дмитрий Богданов. – Ассоциация «Дамол» в этом году выступит индустриальным партнером нашего инновационного акселератора. Это первый в России проект в области пищевого производства, в рамках которого пройдет отбор инновационных стартапов в отрасли фуднета. Оператор программы - команда YellowRockets, обладающая уникальными компетенциями. Уверен, что мы сможем реализовать в Самарской области много новых, интересных проектов.

Индустриальные партнеры проекта Foodtech Russia Accelerator, АМП «Дамол» и другие компании. Они будут взаимодействовать с участниками, чтобы реализовать совместные проекты. Заявки на участие в акселераторе принимают до 30 июля. В программе уже зарегистрировано более 90 стартапов. Подать заявку и узнать больше информации о проекте можно на сайте foodtechrussia.com.