Блогер Варламов похвалил вертолетную площадку, которую реконструировали в Самаре

Варламов похвалил вертолетную площадку в Самаре

Известный российский блогер Илья Варламов положительно отозвался о реконструированной вертолетной площадке в Самаре. Об этом он написал в своих соцсетях.

- Ну ведь могут, когда захотят! Посмотрите, как круто в Самаре реконструировали вертолетную площадку, - написал блогер.

Ранее в Самаре открыли вертолетную площадку - популярное место отдыха, располагающееся в поселке Управленческий. Там проводили реконструкцию с 2020-го года - сделали новые пешеходные зоны, смотровые площадки, детские комплексы и зоны отдыха.