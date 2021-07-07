Самарцы могут получить билеты в цирк, сделав прививку от COVID -19

Еще один пункт вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 8 июля в Самарском государственном цирке открывается пункт вакцинации против COVID -19. Там сделать прививку от новой коронавирусной инфекции смогут все желающие. Кроме того для тех, кто сделает прививку в этом пункте вакцинации, предусмотрен бонус - цирк подарит бесплатный билет на новую программу.

Пункт вакцинации работает по адресу: ул. Молодогвардейская, 220.

Режим работы: еженедельно по четвергам и пятницам с 11:00 до 15:00.

- Прививочный пункт оборудован всем необходимым для безопасности и комфорта посетителей. Для вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, СНИЛС и медицинский полис, - отметили в Самарском государственном цирке.