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Новости компаний7 июля 2021 11:52

Райффайзенбанк обновил сервис сторис в мобильном приложении для предпринимателей

Сторис в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн теперь помогут быстрее найти нужный сервис или перейти в чат со специалистом, чтобы задать вопрос
Источник:kp.ru
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Сторис в приложении для предпринимателей выполняют в том числе информационную функцию

Сторис в приложении для предпринимателей выполняют в том числе информационную функцию

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Новый функционал позволяет сразу перейти к нужному продукту или получить информацию о нем на сайте или в мобильном приложении.

«Сторис в приложении для предпринимателей выполняют в том числе информационную функцию. Это навигатор по продуктам, важным датам и статистике. Мы публикуем новости и исследования, чтобы у предпринимателя был быстрый доступ к рабочему контенту в одном источнике. Это позволяет экономить время на поиск и анализ информации, быстрее реагировать на изменения. Также из сторис можно быстро перейти на страницу нужного продукта на сайте или связаться со специалистом банка в чате», - отметил Никита Ендальцев, руководитель по развитию клиентского опыта в мобильном приложении для бизнеса Райффайзенбанка.