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Общество7 июля 2021 12:13

В Самарской области нашли и уничтожили 24 авиабомбы

Бомбы были образца 30-40-х годов прошлого века
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области обнаружили авиабомбы. Фото - Управление Росгвардии по Самарской области

В Самарской области обнаружили авиабомбы. Фото - Управление Росгвардии по Самарской области

В Самарской области уничтожили найденные ранее авиабомбы, об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Ранее сообщалось, что на территории Хворостянского района обнаружили артиллерийские снаряды. На место прибыла группа разминирования ОМОН.

Осмотрев найденные предметы, эксперты сделали вывод, что это авиационные бомбы образца 30-40-х готов XX века. На месте было 24 снаряда. Взрывотехники уничтожили их.

Сейчас выясняется, каким образом на территории района оказались авиационные снаряды довоенных времен.