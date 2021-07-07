Для некоторых категорий предпринимателей Самарской области ставки по УСН снизили в три раза

По прогнозам экспертов, нововведение коснется 80 тысяч предпринимателей региона.

Депутаты Самарской губернской думы сегодня единогласно поддержали законопроект о снижении ставки по УСН для нескольких категорий предпринимателей Самарской области. До этого инициативу областного правительства рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политики Самарской губернской думы и на встрече с представителями региональных деловых общественных организаций.

- Мы предоставим налоговые льготы ряду категорий предпринимателей «на упрощенке». Это предприниматели из пострадавших отраслей, доходы которых снизились в 2021 году на 20%, по сравнению с докризисным 2019-м; вновь созданным малым предприятиям в населенных пунктах с числом жителей не более 5 тысяч человек, а также социально ориентированному бизнесу. Так, для субъектов МСП из пострадавших отраслей налоговая льгота будет действовать с 1 января по 31 декабря 2021 года. Для начинающих и социальных предпринимателей – с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года. Ставка снизится в три раза: по УСН «доходы» она сократится с 6% до 2%, по УСН «доходы минус расходы» - с 15% до 5%. Эта уникальная инициатива, поможет поддержать малый бизнес в самых уязвимых секторах экономики, - прокомментировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По прогнозам экспертов, нововведение коснется 80 тысяч предпринимателей из 129 тысяч субъектов МСП. Как отметил губернатор Самарской области, также участвующий в заседании, правительство вместе с депутатами будет мониторить эффективность принятого решения, и, при необходимости, корректировать его. Он подчеркнул, что для Самарской области принимать решения вместе с бизнес-сообществом, а потом вместе оценивать, их эффективность, при необходимости корректировать – обычная практика.