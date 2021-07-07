Появилось видео, как уничтожали обнаруженные в Самарской области авиабомбы

В Хворостянском районе обнаружили авиабомбы. Фото - Управление Росгвардии по Самарской области

Появилось видео, как в Самарской области уничтожали обнаруженные там ранее авиационные снаряды.

Бомбы нашли в Хворостянском районе. Как сообщили в управлении Росгвардии по Самарской области, на место прибыла группа разминирования. Осмотрев предметы, эксперты установили, что это снаряды времен 30-40-х годов прошлого века. Всего на месте было 24 бомбы.

Взрывотехники ОМОНа уничтожили снаряды в том же поле, где и обнаружили. Сейчас выясняется, каким образом снаряды оказались на территории Самарской области.