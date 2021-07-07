"Гранта" стала самой популярной "Ладой" за полгода продаж

"Гранта" является самой популярной моделью "АвтоВАЗа"

"АвтоВАЗ" подвел итоги продаж в первое полугодие 2021 года. Как сообщают на предприятии, за первые полгода продано 200 219 легковых автомобилей.

Самой популярной моделью стала "Гранта", продано 72 287 автомобилей, что на 42,8% больше, чем в прошлом году. На втором месте "Веста" - с результатом в 57 031 проданных машин рост составил 17,4%. В тройке лидеров семейство автомобилей "Нива" - продано 30 317 внедорожников (включая Legend, которая представляет собой "старую" "Ниву", и Travel, в прошлом известную как Chevrolet Niva).

Всего за первые полгода продано на 51% больше машин, чем за аналогичный период прошлого года. Значительный рост объясняется специфическими условиями на рынке в прошлом году, когда из-за пандемии действовала массовая самоизоляция, а автосалоны некоторые время были закрыты, приобрести автомобили можно было только онлайн.