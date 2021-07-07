В Самарской области в июле отключат телевидение

В Самарской области некоторое время не будет работать телевидение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на протяжении нескольких дней пройдет профилактика оборудования, из-за чего не будет работать телевидение, сообщают в региональном правительстве.

Перерывы в вещании 20-ти цифровых эфирных каналов запланированы в регионе с 7:00 до 16:00 московского времени 13 июля в Большой Глушице, 15 июля в Сергиевске, 21 июля - в Самаре.

Также с 7:00 до 16:00 московского времени 13, 14, 19 и 21 июля пройдет профилактика на аналоговых телеканалах и радиостанциях. Отключения проводятся в соответствии с техническими регламентами.