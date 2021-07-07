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Общество7 июля 2021 15:21

В Самарской области в июле отключат телевидение

В регионе пройдет профилактика оборудования
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области некоторое время не будет работать телевидение

В Самарской области некоторое время не будет работать телевидение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на протяжении нескольких дней пройдет профилактика оборудования, из-за чего не будет работать телевидение, сообщают в региональном правительстве.

Перерывы в вещании 20-ти цифровых эфирных каналов запланированы в регионе с 7:00 до 16:00 московского времени 13 июля в Большой Глушице, 15 июля в Сергиевске, 21 июля - в Самаре.

Также с 7:00 до 16:00 московского времени 13, 14, 19 и 21 июля пройдет профилактика на аналоговых телеканалах и радиостанциях. Отключения проводятся в соответствии с техническими регламентами.