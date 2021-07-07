Марина Сидухина рассказала об инициативах Думы VI созыва в сфере здравоохранения

Марина Сидухина рассказала об итогах пятилетней работы депутатов

Дептутаы Думы VI созыва подводят результаты своей работы на протяжении 5 лет. Председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина расссказала о законопроектах, инициированных народными избранниками в социальной сфере.

- В целом за пять лет работы думой принято 26 законопроектов, инициированных нашим комитетом.Среди наших инициатив – разработка единого подхода для всех муниципалитетов по контролю за сохранностью жилья детей-сирот. По нашей инициативе также принят региональный закон, приравнивающий приемные семьи к многодетным при получении мер социальной поддержки, - отметила она.

Одно из предложений социального комитета вошло в послание губернатора Дмитрия Азарова, речь идет о компенсации расходов медработников на проценты по ипотеке. Марина Сидухина считает, что эта поддержка станет эффективной и поможет привлечь кадры в медицину.

Также среди важных инициатив - санаторно-курортное лечение для труженников тыла, которое предоставляется сегодня без учета доходов пенсионеров и их семьи.