Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 июля 2021 16:37

Марина Сидухина рассказала об инициативах Думы VI созыва в сфере здравоохранения

Одна из инициатив комитета даже была озвучена в послании губернатора Самарской области
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Марина Сидухина рассказала об итогах пятилетней работы депутатов

Марина Сидухина рассказала об итогах пятилетней работы депутатов

Дептутаы Думы VI созыва подводят результаты своей работы на протяжении 5 лет. Председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина расссказала о законопроектах, инициированных народными избранниками в социальной сфере.

- В целом за пять лет работы думой принято 26 законопроектов, инициированных нашим комитетом.Среди наших инициатив – разработка единого подхода для всех муниципалитетов по контролю за сохранностью жилья детей-сирот. По нашей инициативе также принят региональный закон, приравнивающий приемные семьи к многодетным при получении мер социальной поддержки, - отметила она.

Одно из предложений социального комитета вошло в послание губернатора Дмитрия Азарова, речь идет о компенсации расходов медработников на проценты по ипотеке. Марина Сидухина считает, что эта поддержка станет эффективной и поможет привлечь кадры в медицину.

Также среди важных инициатив - санаторно-курортное лечение для труженников тыла, которое предоставляется сегодня без учета доходов пенсионеров и их семьи.