«Она осталась без мамы»: в питомнике самарского сафари-парка пополнение

Это уже вторая косуля, которую люди приводят в зоопарк за это лето Фото: предоставлено зоопарком

1 июля в Самарский зоопарк принесли еще одного косуленка. Юная обитательница лесов осталась без мамы, теперь она под присмотром сотрудников питомника Самарского зоопарка. О детеныше заботятся по всем правилам, кормят козьим молоком из бутылочки. Имени у новой жительницы сафари-парка пока нет, в официальной группе «Самарского зоопарка» уже объявили конкурс на лучший вариант.

В сафари-парке это уже вторая косуля. Первую нашли две недели назад на трассе, животное привезли в питомник автомобилисты. Косуля была истощена, металась вдоль дороги и громко кричала. К ней никто не выходил, матери-косули не было. В питомнике перепуганное животное осмотрели и накормили.

Сейчас малыши чувствуют себя хорошо.