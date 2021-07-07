Александр Живайкин отметил эффективную работу фракции "Единой России" в Думе VI созыва

Александр Живайкин поблагодарил однопартийцев за работу

Руководитель фракции "Единой России" в губернской Думе Александр Живайкин назвал работу однопартийцев в течение пяти лет плодотворной и эффективной. По его словам, одной из важнейших задач стала работа над бюджетом, только в 2020 году были учтены 35 предложенных депутатами именно этой партии поправок.

- Благодаря этому удалось сделать многое: перераспределить средства на ремонт дворов, профинансировать обновление лифтового хозяйства, приступить к решению тех проблем, о которых на встречах с нами говорят люди, - уточнил Александр Живайкин.

Также депутаты "Единой России" первыми вступили в ряды волонтеров, помогали ковид-госпиталям, людям, оказавшимся в самоизоляции, помогали обеспечить школьников техникой.

- Впереди — новый созыв Самарской губернской думы. И у меня есть уверенность, что обновленный депутатский корпус продолжит эстафету добрых и полезных дел, которыми запомнилась работа нынешней фракции «Единой России», - подчеркнул Живайкин.