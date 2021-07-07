Территорию завода необходимо приводить в порядок

Площадка на территории завода «Фосфор» в Тольятти будет рекультивирована. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Предприятие, выпускающее среди прочего удобрения, химикаты и масла, ликвидировали в 2008-м году. Однако, на его территории по-прежнему находят вредные вещества, а также возникают крупные пожары.

Ранее сообщалось, что были подготовлены документы по ликвидации очагов загрязнения. Как рассказал глава региона, средства из федерального бюджета на рекультивацию территории выделены, определена компания, которая будет производить работы.