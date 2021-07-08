Карточный вендинг: Райффайзенбанк запускает выдачу карт через картоматы

Если пилот окажется успешным, сеть устройств будет расширяться.

«Мы активно развиваем цифровые форматы обслуживания: в прошлом году дистанционное оформление наших продуктов для физических лиц и предпринимателей стало доступно более чем в 300 городах России. Картоматы – это абсолютно новый канал по выдаче карт, аналогов которому нет на рынке. Теперь пользоваться нашими сервисами в городах цифрового присутствия станет ещё проще и удобнее», – отметила Мария Магдеева, руководитель управления каналов продаж Райффайзенбанка.

Чтобы получить карту, её не нужно предварительно заказывать. Клиенты, которым доступна опция перевыпуска карты через картомат, получат уведомление об этом через мобильный банк. Сообщение будет содержать индивидуальный код, который будет необходимо ввести на экране картомата, следуя инструкции. Картомат самостоятельно определит, какой тип карты необходимо выдать клиенту. Активировать карту можно будет любым удобным способом – например, на сайте, в приложении Райффайзен Онлайн или через банкомат.

Устройство доступно круглосуточно, а весь процесс получения карты занимает считанные минуты. В отличие от привычных постаматов для заказов из интернет-магазинов, к картоматам предъявляются повышенные требования по безопасности и интеграции с системами банка. Обмен данными между программным обеспечением картомата и банковскими сервисами происходит через специально разработанный API Райффайзенбанка.

Пилот продлится до конца октября. На время пилота через картомат можно будет только перевыпустить карту в том случае, если срок действия предыдущей подходит к концу. Клиенты также по-прежнему могут перевыпускать карты в отделении.

Если пилот окажется успешным, сеть устройств будет расширяться, а также будет увеличиваться диапазон доступных карт. Например, через картоматы можно будет получить Кэшбэк карту или быстро восстановить потерянную карту с действующим сроком.