В Самаре принимают заявки на участие в VII форуме в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение»

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С 27 по 29 июля в Самаре пройдет VII специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства - «Тур Притяжение». К участию в мероприятии приглашаются руководители туристических компаний, представители гостиничных операторов, частных отелей, санаториев, пансионатов, а также рестораторы и экскурсоводы.

«Тур Притяжение» - это бизнес-сессии, тренинги от федеральных экспертов, обмен опытом и продвижения межрегиональных и межмуниципальных туристических продуктов. Это более 1 000 участников ежегодно. Это уникальная площадка для встречи и взаимодействия представителей туриндустрии Самары, регионов РФ и зарубежья. На форуме традиционно присутствуют представители правительства Самарской области и администрации Самары.

В числе самых ожидаемых событие форума: семинар «Аналитика и перспективы развития туризма в регионах», «Тренинг туркомпетенций», круглый стол «Развитие турпродуктов и сервисов».

Регистрация уже доступна на сайте форума «Тур притяжение 2021».

Место проведения: отель «Лотте».