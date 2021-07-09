Самарцам рассказали, как правильно ввозить автомобили из Армении

Как правильно ввести в страну автомобиль Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 8 июля, Приволжское таможенное управление провело брифинг «О ввозе в Российскую Федерацию транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения». Спикерами на брифинге выступили исполняющий обязанности начальника службы организации таможенного контроля Приволжского таможенного управления Александр Преорчук и начальник отдела организации административных расследований Приволжской оперативной таможни Елена Худанова.

Ведомство рассказало о порядке ввоза транспортных средств из Армении и о том, какие автомобили облагаются дополнительными пошлинами. В 2015 году Армения присоединились к России, Беларуси и Казахстану в Евразийском экономическом союзе. Поэтому, по словам Александра Владимировича, автомобили могут быть обладать статусом товара Евразийского экономического союза.

Проще всего определить статус товара Союза, если автомобиль был ввезён в республику Армения до 10.10.2014. Если он попал в республику Армения позже, то он должен быть ввезён с уплатой таможенных пошлин и налогов, установленных Приложением 2 к Решению Совета ЕЭК от 20.12.2017 №107, или Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза. Также он может являться товаром по истечению 3 лет после его ввоза в Республику Армения без уплаты вышеуказанных ставок.

В иных случаях транспортное средство обладает статусом иностранного товара. Ввоз и использование в нашу страну автомобиля, обладающего статусом иностранного товара, допускается только при условии их таможенного декларирования в таможенных органах и уплаты таможенных пошлин и налогов в размере разницы со ставкой, установленной Решением Совета ЕЭК.

- Приволжское таможенное управление рекомендует российским физическим лицам перед приобретением автомобиля в Республике Армения и ввозом его в Россию убедиться в его статусе как товара Союза, - посоветовал исполняющий обязанности начальника службы организации таможенного контроля Приволжского таможенного управления Александр Преорчук.

Убедиться в дате выпуска транспортного средства в Армении можно на официальном сайте ФТС России. В случае, если транспортное средство ввезено после 10 октября 2014 года, покупатель до ввоза автомобиля в Россию может обратиться в армянский таможенный орган за получением всей информации и подтверждением статуса. Если автомобиль обладает статусом иностранного товара, то гражданин России перед его использованием должен продекларировать его и уплатить таможенные платежи. За конец 2020 и начало 2021 было возбуждено 30 уголовных дел по фактам недекларирования таких транспортных средств указанной категории. При том, штрафные санкции могут быть наложены вместе с конфискацией транспортного средства.