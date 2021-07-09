В Самарской области 255 новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 255 новых заразившихся коронавирусом в пятницу, 9 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заразились 69 443 человек, среди которых выздоровели 66 047. В пятницу сообщили о 177-ми выписавшихся. В Самарской области за сутки 10 новых смертельных случаев, всего среди заболевших коронавирусом умерли 2 378 человек.

В целом по стране 25 766 новых заразившихся в 85-ти регионах страны. Всего с начала пандемии заразились порядка 5,7 млн человек.