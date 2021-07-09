В Самарской области отец задолжал 270 тысяч рублей 6-летней дочери

В Самарской области отец не платил алименты дочери Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области отцу-алиментщику грозит уголовная ответственность за крупный долг. Об этом сообщают в управлении ФССП региона.

В отношении жителя Приволжского района возбудили уголовное дело из-за долга по алиментам в 270 тысяч рублей. Мужчина никак не участвовал в жизни своей 6-летней дочери, материальной поддержки ей не оказывал и алименты не платил.

За неуплату алиментов он уже привлекался к ответственности, ему были назначены общественные работы. После этого мужчина перевел дочери 1 300 рублей, на общем фоне долга это была очень маленькая сумма, поэтому в отношении должника возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 1 года лишения свободы.