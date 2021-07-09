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Общество9 июля 2021 18:45

В Самарской области сохранится жаркая погода

В ближайшие дни будет до +34 градусов, потом жара немного спадет
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области все еще жарко

В Самарской области все еще жарко

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сохранится жаркая погода, об этом сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, на Среднюю Волгу опустится холодный атмосферный фронт, однако, он принесет лишь незначительное снижение температуры и в большей степени окажет влияние на Оренбуржье, где пройдут дожди с грозами.

В Самарской области при этом местами возможны лишь кратковременные осадки. В предстоящие дни в регионе будет до +34 градусов, в дальнейшем жара спадет до +29 градусов. В ночные часы ожидается до +21 градуса.