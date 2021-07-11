Кварталы в трех районах Самары останутся без холодной воды

Воду отключат в нескольких кварталах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей недели без холодной воды останутся жители сразу нескольких кварталов в трех районах Самары. Сроки и адреса отключений опубликовала диспетчерская служба «РКС-Самара».

12 июля, в понедельник без холодной воды останется квартал в Юнгородке – с 1 по 17 дома по улице Железной дивизии и с 40 по 60 дом по Заводскому шоссе

— Подачу холодной воды отключат в 9 часов утра из-за замены напорного трубопровода и задвижки, — сообщает диспетчерская служба. – Воду вернут к 14:00 того же дня. Во время отключения по адресу ул.Железной дивизии, 5 будет стоять бойлер с холодной водой.

Плановые отключения продолжатся во вторник, 13 июля. С восьми утра до шести вечера из-за врезки и установки трубы диаметром 400 миллиметров холодной воды не будет по нескольким адресам в Октябрьском районе – на ул.Митирева, 3, на пр. К. Маркса, 165а, ул..Революционная, 101а, 101б, 101в, ул. Гагарина, 20б. По этим адресам, в том числе, расположены 1-я детская больница им.Ивановой и медкомплекс «Медгард». Во время отключения холодную воду можно будет набрать в бойлере на ул. Революционной, 101а.

14 июля, в среду, холодной воды не будет в девяти домах по ул.Ново-Садовой - №№198, 198а, 200, 204, 180, 182а, 182, 184а, 184. Отключение продлится с восьми утра до девяти вечера. Причина – перекладка транзитной линии. Бойлер с водой будет стоять у дома п ул.Ново-Садовой, 184..Также с девяти утра 14 июля до шести утра 15 июля холодную воду отключат на 16-км Московского шоссе, на ул.Бронной, 36а и 36б. О месте установки бойлера не сообщается.