«Нашли нарушения»: родителей просят срочно забрать детей из лагеря в Самарской области

Из-за найденных нарушений для 340 детей отдых в лагере завершился досрочно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минсоцдем Самарской области опубликовал информацию о досрочном окончании заезда детей, отдыхающих в ДОЛ «Россия». В ведомстве сообщили, что соответствующее решение было принято судом Красноярского района.

По решению суда вторая смена в лагере досрочно завершилась 9 июля (смена началась 24 июня). Причиной стали нарушения в содержании детей, которые обнаружила проверка областного Роспотребнадзора.

- В результате принято решение о временном приостановлении деятельности лагеря, - сообщает министерство.

В ведомстве подчеркнули – перед началом сезона лагерь получил все необходимые допуски к приему детей и соответствующий акт районной межведомственной комиссии.

Еще весной ГКУ «Ресурсный центр Самарской области» заключил с ДОЛ «Россия» контракты на приобретение 1760 путевок на отдых и оздоровление юных жителей региона, в том числе для 512 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Во вторую смену в лагерь приехало 340 детей Самарской области, из них 90 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Однако теперь родителям нужно досрочно забрать детей из лагеря.

- Следующий заезд в лагерь запланирован с 17 июля,- пояснили в министерстве. – Однако учитывая сложившиеся обстоятельства, информация о проведении следующих заездов будет размещена и доведена до родителей дополнительно.

По вопросам досрочного завершения смены можно обращаться по телефону 8(846)9550025, по вопросам организации следующих заездов - по тел. 8(846)9560284