Тольяттинец пытался украсть самокат из кикшеринга

Самокат из кикшеринга снова пытались украсть Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Тольятти задержали 65-летнего мужчину, который пытался самокат из кикшеринга. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Самарской области.

В правоохранительные органы сообщили, что по улице Коммунистической идет мужчина с голым торсом и несет самокат из кикшеринга. Сотрудники Росгвардии остановили подозрительного тольяттинца, и тот сразу рассказал, что взял самокат и планировал сдать его в металлолом.

Мужчину передали полицейским, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Тольяттинцу грозит до двух лет лишения свободы.