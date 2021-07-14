В Тольятти двое парней обокрали фотосалон прямо под камерой видеонаблюдения

В Тольятти обокрали фотосалон. Фото - скриншот

В Тольятти ищут двоих парней, которые обокрали фотосалон. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Момент ограбления зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видно, как двое молодых людей заходят в торговый центр на Цветном бульваре и следуют к фотосалону. Один из них, пока там нет работника, пробирается к кассе и вытаскивает оттуда деньги.

Всего украли 11 300 рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, преступников сейчас ищут, полицейские устанавливают подробности произошедшего.