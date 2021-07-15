Депутаты Погиблов и Краснобаев сложили полномочия после ЧП на Волге в Самарской области

Катер, участвующий в столкновении, принадлежит Жигулевскому заповеднику Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Депутаты жигулевской городской думы Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов, замешанные в происшествие на Волге, в котором при столкновении катера и лодки погиб молодой мужчина, написали заявления о сложении мандатов. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

В Самарской области 18 июня катер столкнулся с надувной лодкой, на которой находилась семейная пара и их 5-летний сын. В результате случившегося погиб глава семейства 32-летний Денис Безруков. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Как выяснилось, катер принадлежал Жигулевскому заповеднику. Известно, что на нем находились несколько человек, в том числе, депутаты Юрий Погиблов и Юрий Краснобаев, на тот момент являющийся директором заповедника.

В дальнейшем Краснобаев был дважды уволен с руководящих должностей в заповеднике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не бросайте нас!»: на Волге пьяные чиновники на катере протаранили лодку с семьей и уплыли

После столкновения бесследно исчез 32-летний Денис Безруков, его супруга и дети до последнего верят, что мужчина жив (подробнее)