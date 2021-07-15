В Самарской области инвалидов по зрению обеспечили смартфонами

Маломобильным гражданам обещают поддержку Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На площадке "Единой России" прошла стратегическая сессия, посвященная повышению качества жизни инвалидов. Депутаты фракций "ЕР" приняли участие в дискуссии и рассказали, как ведется эта работа в их регионах.

- Все инициативы наших жителей с особенностями здоровья мы аккумулируем и берем в работу, стараясь отражать в конкретных мероприятиях. Многие мероприятия запланированы в рамках государственной программы "Доступная среда в Самарской области" на 2014-2025 годы, - сообщил региональный координатор партийного проекта "Единая страна - доступная среда" Игорь Качелин.

По словам Качелина, не так давно единороссы не так давно организовали обеспечение инвалидов по зрению современными смартфонами за счет средств областного бюджета. В перспективе - законодательное закрепление проектов "Выездная реабилитационная бригада для взрослых инвалидов и детей-инвалидов".

Самарские представители партии также намерены добиваться федерального софинансирования на приспособление квартир для инвалидов и адаптацию социальной инфраструктуры с учетом потребностей маломобильных граждан.