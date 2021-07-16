В "Единой России" утвердили "Народную программу", с которой партия пойдет на выборы

Виктор Кузнецов заявил, что партия взяла в работу те предложения, которые сможет выполнить Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области представили "Народную программу", с которой "Единая Россия" пойдет на выборы в местную губернскую думу и государственную думу РФ. В проект вошли сотни предложений регионального и федерального масштаба от местных жителей.

- В адрес рабочей группы поступило 347 предложений и дополнений от жителей, депутатов, комитетов губдумы и общественных организаций. Все их можно разделить на три категории - местного характера, вопросы и инициативы регионального уровня и законодательные инициативы, - рассказал об основных направлениях проекта советник губернатора Самарской области и первый заместитель секретаря реготделения ЕР Виктор Кузнецов.

Среди предложений много важных инициатив. Так, генерал армии, Герой России Александр Баранов считает, что нужно расширить социальных пакет для ветеранов боевых действий и приблизить его к соцпакету ветеранов Великой Отечественной войны. Политсоветы Тольятти и Новокуйбышевска обратились с просьбой об ужесточении экологического контроля за работой промышленных предприятий. Союз работодателей и Союз машиностроителей выступили за расширение практики зон с особом налоговым и инвестиционным режимом.

Документ с региональной и муниципальными частями "Народной программы" будет опубликован на сайте партии. Он постоянно будет дополняться предложениями.