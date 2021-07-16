В Самарской области тушат крупный пожар на ферме. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

Появилось видео крупного пожара на ферме в Самарской области, который произошел в пятницу, 16 июля.

По данным регионального МЧС, в Сызранском районе загорелось сено и строение на ферме. На место прибыли пожарные по повышенному рангу вызова, сообщалось об опасности распространения огня, в дальнейшем объявили о локализации на 350 квадратных метрах.

Хозяевами и пожарно-спасательными подразделениями с места происшествия эвакуировали 70 голов крупного рогатого скота, среди животных потерь удалось избежать.

В настоящее время ликвидация пожара продолжается.

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