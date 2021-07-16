В Чапаевске в 2022 году запустят новое производство железобетонных изделий

Строительство завода идет в активной стадии Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Уже в начале 2022 года в индустриальном парке "Чапаевск" планируют запустить производство железобетонных изделий. На предприятии собираются производить опоры для воздушных линий электропередач, выпуская в год до 17,5 тысяч единиц продукции.

Железобетонные опоры на новом предприятии будут производить методом центрифугирования. Производитель сможет обеспечить строительными материалами не только Самарскую область, но и ближайшие регионы.

-.Строительство завода сегодня находится в активной фазе. Еще одной серьезной победой региона на инвестиционной арене стало подписание соглашения с OZON – в индустриальном парке "Чапаевск" заработает межрегиональный логистический центр компании, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Уже известно, что на территории производственного комплекса будет административное здание с лабораторией, бытовыми помещениями и КПП, склады и производственный корпус с бетоносмесительной установкой.

Сегодня на месте идет монтаж кровли и устройство инженерных сетей. Технологическое оборудование закуплено на 100 %.

По словам директора завода Михаила Терентьева, запуск завода запланирован на первый квартал 2022 года. Уже сейчас там готовы рассматривать резюме. Требуется инженерный и рабочий состав - трудоустроить готовы 65 человек.

В реализации этого инвестиционного проекта стал льготный займ в 250 млн рублей. Его компания получила от Фонда развития моногородов.