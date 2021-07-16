Губернатор Самарской области поручил усилить борьбу с браконьерством

В Самарской области усилят борьбу с браконьерством

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил усилить борьбу с браконьерством в регионе.

Как сообщили в пятницу, 16 июля, во время заседания Общественного совета по экологической безопасности, в этом году уже выявили 738 нарушений и выписали штрафов на 1,3 млн рублей. Также изъяли более 3-х тонн выловленной рыбы и 21 тысячу сетей.

Глава региона отметил, что на реках региона постоянно можно видеть много сетей, из-за чего складывается впечатление о неэффективной борьбе с браконьерами. «Когда люди видят в большом количестве орудия незаконного лова, это вызывает раздражение. И это отражается на оценке эффективности вашей работы, хотя она заметна. Необходимо вовлекать людей в эту работу», - сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор рекомендовал территориальному управлению Росрыболовства проинспектировать пункты продажи сетей и организовать горячую линию, в том числе дать возможность людям сообщать о нарушениях через соцсети.

Также Дмитрий Азаров поручил создать список участков, где можно организовать организованную и законную рыбалку. Аналогичные решения уже принимаются в нескольких ближайших регионах.