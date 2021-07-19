Самарцы могут внести предложения в народную программу "Единой России"

Народная программа продолжает дополняться

"Единая Россия" запустила специальный интернет-портал для сбора предложений в "Народную программу" партии. Свою инициативу может внести каждый житель страны, сообщил секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак.

Принять участие в формировании народной программы можно на сайте NP.ER.RU. Для этого есть два способа - проголосовать за предложения в одно из девяти разделов. Второй - направить свои предложения через специальную форму. Кроме того, можно внести свою лепту и офлайн - заполнить анкету в региональной приемной партии или у депутата, избранного в вашем округе.

В Самарской области с инициативой о подготовке "Народной программы" выступал секретарь реготделения "Единой России" Дмитрий Азаров. Губернатор заявлял, что в работу нужно брать только те идеи, которые имеют под собой финансовую и организационную основу.

Первый заместитель секретаря реготделения Виктор Кузнецов подчеркнул, что в основе документа - принцип человеконцентричности и ориентация на запросы жителей губернии. Документ будет расширяться и дополняться новыми инициативами.