Баскетболист «Самары» едет на Олимпиаду в Токио в составе сборной Нигерии

За «Самару» Нваму играет с марта этого года.

Атакующий защитник баскетбольного клуба «Самара» Айк Нваму включен в итоговую заявку сборной Нигерии на Олимпийские игры в Токио. Он стал первым игроком, который попал на Олимпиаду из Суперлиги.

Напомним, Айк Нваму перешел в «Самару» в марте этого года. С волжанами он стал чемпионом Суперлиги, а также был признан самым зрелищным игроком чемпионата.

Вместе со сборной Нигерии Нваму обыграл сборную США 90:87 в товарищеском матче. Игрок «Самары» стал одним из самых результативных в матче, набрав 13 очков. Это поражение США стало историческим – никогда до этого «звездно-полосатые» не проигрывали команде из Африки.