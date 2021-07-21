Форма «Сочи» в новом сезоне такая же, как у «Крыльев Советов»

Слева – третья форма «Сочи», справа – домашняя форма «Крыльев». Фото: ФК «Сочи» / ФК «Крылья Советов».

Футбольный клуб «Сочи» представил форму на предстоящий сезон. Примечательно, что третий комплект полностью совпадает с домашней формой «Крыльев Советов» в новом сезоне, а также с вратарским комплектом «Краснодара».

Форму для всех трех клубов поставляет компания Puma. Дизайн не оригинальный, это шаблоны, которые компания предоставляет всем командам, с которыми сотрудничает.

Кроме того, выездная форма «Сочи» идентична домашней форме «Крыльев» в прошлом сезоне.

Напомним, «Крылья» начнут сезон двумя домашними матчами. 25 июля самарцы примут на «Солидарность Самара Арене» «Ахмат», а 30 июля – «Спартак». На первую игру в сезоне разрешили пускать 30% зрителей от заполняемости арены.