Выходные в Самаре будут прохладными и дождливыми

Жара в выходные ослабнет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в ближайшие выходные 23-25 июля 2021 года. По прогнозу синоптиков, в регионе в ближайшие дни будет пасмурно, местами пройдут грозы.

В пятницу, 23 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град. Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий, в частности ожидается сильный ветер с порывали 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит +24…+26 градусов, ночью температура опустится до +17.

24 июля, в субботу, также ожидаются дожди с грозами, ветер будет дуть с запада со скоростью 7-12 м/с. Днем в Самаре будет до +27 градусов, ночью +15.

В воскресенье, 25 июля, синоптики осадков не прогнозируют. Однако температура воздуха значительно снизится – днем +24, ночью +14 градусов.