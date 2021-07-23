В Самарской области двое рабочих надышались выхлопными газами при работе в колодце

Рабочие проводили воду в частный дом. Фото: Андрей Дербенев

В селе Подстепки Ставропольского района во время работы по подключению воды в частном доме пострадали двое рабочих. Мужчины на глубине 7 метров пользовались бензиновым мотобуром и надышались выхлопными газами. Один из рабочих погиб, второго госпитализировали в больницу.

- На месте работали спасатели ЦГЗ по городу Тольятти. Для извлечения пострадавшего и погибшего были использованы альпснаряжение и дыхательные аппараты, - рассказал руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

Спасатели эвакуировали мужчин из колодца. 28-летний рабочий скончался, не приходя в сознание, а 39-летнего мужчину удалось спасти и передать медикам для дальнейшей госпитализации в больницу.