В Самарской области на избирательных участках увеличат количество камер видеонаблюдения

Народный контроль будет передавать информацию о нарушениях в центр, где будут просматривать видеозаписи с избирательного участка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Президент нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева рассказала об увеличении количества камер видеонаблюдения на избирательных участках в Самарской области в период осенних выборов. По словам Николаевой, это поможет сделать выборы более прозрачными и избежать спорных моментов в процессе.

- Записи с камер будут сохраняться. Общественники могут фиксировать замеченные нарушения и передавать информацию в ситуационный центр, где эксперты уже будут давать свою оценку. Таким образом, весь процесс выборов будет контролироваться на всех этапах, - отметила Галина Николаева.

Камеры на избирательном участке используются уже несколько лет, однако в этом году их станет еще больше. Видеонаблюдение включат утром 17 сентября, и запись будет вестись до ночи 19 сентября. Установленные камеры также будут работать ночью.