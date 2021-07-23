В Самарской области пьяный мужчина воткнул кухонный нож в своего друга

Мужчину успели спасти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. ЧП произошло в Камышлинском районе в январе этого года.

По версии следствия, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил кухонным ножом в плечо своего знакомого, когда тот пришел его навестить. Пострадавший получил повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело передано в районный суд для рассмотрения по существу. Нападавшему может грозить тюремный срок до 10 лет.