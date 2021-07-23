Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 июля 2021 11:10

В Самарской области пьяный мужчина воткнул кухонный нож в своего друга

Мужчина пришел навестить товарища и получил удар ножом
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчину успели спасти

Мужчину успели спасти

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. ЧП произошло в Камышлинском районе в январе этого года.

По версии следствия, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил кухонным ножом в плечо своего знакомого, когда тот пришел его навестить. Пострадавший получил повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело передано в районный суд для рассмотрения по существу. Нападавшему может грозить тюремный срок до 10 лет.