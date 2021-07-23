В мэрии Самары рассказали, зачем историческое покрытие сквера «Три вяза» меняют на современную плитку

Благоустройство сквера вызвало возмущение градозащитников. Фото: соцсети

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко прокомментировал замену исторического покрытия сквера у кафе «Три вяза» на ул.Некрасовской /Куйбышева. Работы по благоустройству, которые проводит мэрия, вызвали возмущение общественников: мощение из оригинального колотого камня, идею которого разработал знаменитый самарский архитектор Ваган Каркарьян, сейчас меняют на обычную заводскую плитку.

Как заявил Владимир Василенко, благоустройство сквера на пересечении ул. Куйбышева и Некрасовской проводилось в 90-е годы, когда строилась гостиница.

- В то время мощение каменными плитами было общепринятой практикой. Сейчас, по истечении 30 лет, территория сквера требует обновления. А основание под камнем уже не такое прочное как было раньше, и старые плиты становятся неустойчивыми, - прокомментировал Владимир Василенко. - Сейчас для благоустройства сквера используется современная качественная плитка. Кроме того, здесь заменили бетонные столбы, установили урны и новые удобные лавки. Работы по благоустройству сквера завершатся до конца июля.

Первый замглавы города заверил, что мэрия всегда ответственно относится к сохранению исторического наследия города

- Когда мы ремонтировали ул. Венцека, была обнаружена дореволюционная брусчатка из натурального гранита. И мы оставили этот участок нетронутым, - сообщил он. - Сейчас идет благоустройство и ремонт дороги на ул. Куйбышева. Если при дорожных работах обнаружится старое мощение, оно также будет восстановлено и сохранено.