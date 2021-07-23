В Самарской области за минувшие сутки скончались сразу 15 пациентов с коронавирусом

331 случай заражения и 15 смертей за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф появилась обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 23 июля 2021 года. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 331 жителя региона, 15 человек скончались.

На сегодня в Самарской области с начала пандемии зарегистрировано 73 277 случаев заболевания коронавирусом, из них 68 813 человек успешно справились с опасным заболеванием. За последние сутки диагноз был снят у 229 человек.

По данным на 23 июля в регионе зафиксировали вспышку летальных исходов среди зараженных коронавирусом. Так, за последние сутки было зарегистрировано 15 смертей. Общее количество летальных случаев достигло отметки 2 541.