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Спорт23 июля 2021 11:49

Тольяттинец Александр Вязовкин пробился в четвертьфинал в академической гребле на Олимпиаде в Токио

Он финишировал вторым в своем заезде
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Вязовкин финишировал в своем заплыве на втором месте.

Вязовкин финишировал в своем заплыве на втором месте.

Тольяттинский гребец Александр Вязовкин занял второе место в своем заплыве на дистанции 2000 метров в предварительном заезде на Олимпиаде в Токио и прошел в четвертьфинал. Наш спортсмен показал результат 7:14,95. Победил в заплыве хорват Дамир Мартин с результатом 7:09,97.

Лучшее же время на предварительном этапе принадлежит норвежцу Хьетилю Борку. Он проплыл 2000 метров за 6:54,46.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут до 9 августа. От Самарской области в составе сборной нашей страны в Японию полетели 13 спортсменов.

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