Тольяттинец Александр Вязовкин пробился в четвертьфинал в академической гребле на Олимпиаде в Токио

Вязовкин финишировал в своем заплыве на втором месте.

Тольяттинский гребец Александр Вязовкин занял второе место в своем заплыве на дистанции 2000 метров в предварительном заезде на Олимпиаде в Токио и прошел в четвертьфинал. Наш спортсмен показал результат 7:14,95. Победил в заплыве хорват Дамир Мартин с результатом 7:09,97.

Лучшее же время на предварительном этапе принадлежит норвежцу Хьетилю Борку. Он проплыл 2000 метров за 6:54,46.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут до 9 августа. От Самарской области в составе сборной нашей страны в Японию полетели 13 спортсменов.

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Олимпийских Игр в Токио – 2020 вы можете найти на портале «КП – Спорт».