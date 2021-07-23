В Новокуйбышевске из окна квартиры на улице Миронова выпал маленький мальчик

Скорая приехала через несколько минут, но спасти ребенка не удалось Фото: СОЦСЕТИ

В Новокуйбышевске ночью 21 июля произошло страшное ЧП на улице Миронова, 22а – маленький мальчик погиб, выпав из окна четвертого этажа. Скорая приехала через несколько минут, однако ребенка спасти не удалось.

- Мальчик на вид 5 лет облокотился на москитную сетку и упал. Скорая приехала в течение трех минут и забрала ребенка в реанимацию, - рассказывает очевидец Александр Белов.

По словам соседей, ребенок рос в неблагополучной семье. В тот вечер родителей мальчика дома не было, он был со своей крестной. Молодая девушка в момент трагедии спала, а двое детей играли на подоконнике без присмотра. Когда приехала скорая, крестная пострадавшего поехала в качестве сопровождения в больницу.

Под окном нашли выпавшую москитную сетку Фото: СОЦСЕТИ

Как сообщает новостной портал gorodnsk63, мальчик скончался через 2 часа в городской больнице. Врачи вызвали санавиацию, чтобы прооперировать ребенка в областной больнице в Самаре, но к сожалению, они не успели.

Журналист «КП-Самара» запросил информацию у СУ СКР, однако следователи отказались комментировать данное происшествие в интересах потерпевших.