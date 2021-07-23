Самарским производителям предлагают онлайн-рынок сбыта своей продукции

Альтернативные продукты набирают популярность с каждым днем Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

21 июля 2021 года онлайн-ритейлер «Самокат» и Ассоциация производителей альтернативных пищевых продуктов объявили о начале сбора заявок от инновационных производителей продуктов. Самарским предпринимателям предлагают принять участие в «стартап-полке», а лучшие продукты попадут в постоянный ассортимент «Самоката».

- В «стартап-полке» смогут принять участие семь категорий альтернативных товаров: рыба, мясо, молочная продукция, сыры, кондитерские изделия, снеки и напитки. Местные производители смогут не только реализовать свою продукцию, но и получить десятки тысяч отзывов от покупателей, - отметили организаторы «стартап-полки».

В современном мире с каждым днем растет спрос на альтернативную продукцию, например, заменители сахара, растительное молоко и прочее. У данной отрасли практически нет горизонтов, поэтому инновационные продукты являются очень популярными среди покупателей. У самарцев может появиться возможность открыть для себя новые вкусы и необычные продукты, а предприниматели получат шанс продавать свою продукцию на популярном ритейлере.

Принять участие в «стартап-полке» могут предприниматели Самарской области, которые оставят заявку на сайте Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов. Заявки будут приниматься до 15 августа, а уже осенью на онлайн-площадке появятся лучшие альтернативные продукты местных производителей.