«Крылья Советов» объявили нового титульного спонсора

Логотип букмекерской компании появится на форме «КС» и на стадионе «Солидарность Самара Арена». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Букмекерская компания Bettery будет новым титульным партнером «Крыльев Советов». Ее логотип появится на игровой форме «КС», а также на стадионе «Солидарность Самара Арена». Об этом сообщает пресс-служба самарской команды.

- Рады объявить о сотрудничестве с Bettery. Эта компания поддерживает молодежный футбол в стране, а в нашей команде достаточно молодых и перспективных футболистов, - отметил гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев. - Это по-настоящему выгодное сотрудничество как для клуба, так и для нашего нового партнера. Хочется верить, что сейчас мы находимся в начале очень долгого и счастливого пути.

Напомним, сезон для «Крыльев» стартует в это воскресенье, 25 июля, домашним матчем с грозненским «Ахматом». Встреча пройдет на «Солидарность Самара Арене» в 20:00.