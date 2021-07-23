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Общество23 июля 2021 15:38

Осужденный условно самарец получил реальный срок за пьяное ДТП на угнанном автомобиле

Судимый мужчина пьяным отправился кататься на внедорожнике знакомого
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Самарец пытался скрыться от полиции на угнанном внедорожнике

Самарец пытался скрыться от полиции на угнанном внедорожнике

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли новый приговор условно-осужденному мужчине, который устроил ДТП на угнанном автомобиле. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как установили в суде, в декабре прошлого года мужчина, который уже имел действующую условную судимость, в гостях у своего знакомого, будучи пьяным, увидел ключи от автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, забрал их и отправился кататься по улицам города.

Мужчина в пьяном виде устроил ДТП и пытался скрыться от полиции, но сделать ему это не удалось. Суд на этот раз назначил самарцу реальный срок, приговорив его к 1 году и 9 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.