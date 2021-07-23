Осужденный условно самарец получил реальный срок за пьяное ДТП на угнанном автомобиле

Самарец пытался скрыться от полиции на угнанном внедорожнике Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли новый приговор условно-осужденному мужчине, который устроил ДТП на угнанном автомобиле. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как установили в суде, в декабре прошлого года мужчина, который уже имел действующую условную судимость, в гостях у своего знакомого, будучи пьяным, увидел ключи от автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, забрал их и отправился кататься по улицам города.

Мужчина в пьяном виде устроил ДТП и пытался скрыться от полиции, но сделать ему это не удалось. Суд на этот раз назначил самарцу реальный срок, приговорив его к 1 году и 9 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.