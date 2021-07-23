В "Крыльях Советов" рассказали, что делать с билетами, купленными на матч с "Ахматом"

Болельщики смогут вернуть деньги за билеты на игру "Крыльев" с "Ахматом"

Билеты, купленные болельщиками на матч "Крыльев Советов" с "Ахматом", будут действительны на игру с "Сочи". Об этом сообщают в самарском клубе.

Ранее появилась информация, что из-за ситуации с коронавирусом на игру в Самаре пустят лишь 500 человек, включая персонал стадиона и футболистов. При этом болельщики начали покупать билеты на игру "Крыльев" с "Ахматом".

В самарской команде сообщают, что купленные билеты можно будет использовать для похода игру с "Сочи", которая пройдет в Самаре 23 августа. Если же болельщики не смогут пройти и на эту игру, то деньги за билеты можно будет вернуть.