Сбер первым в России зарегистрировал компьютерную программу, созданную искусственным интеллектом

Теперь необходимо решить вопросы интеллектуальной собственности в контексте ИИ. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Программа Artificial Vision («Искусственное зрение»), которая является частью программного комплекса, разработанного командой Sber AI в рамках научного поиска и направления AGI (сильный искусственный интеллект), стала первой в России, созданной искусственным интеллектом.

Программа в первую очередь предназначена для сопоставления пикселей изображения с нейронами «сетчатки» искусственного глаза и может применяться для создания модели ИИ, способной существовать в виртуальной среде и учиться восприятию визуальных сцен. В качестве инструмента создания программы использовалась нейросеть-трансформер, которая прошла дополнительное обучение на корпусе языков программирования.

Программа зарегистрирована в Роспатенте и внесена в Реестр программ для ЭВМ, регистрационный номер — 2021661571. Автором указаны разработчики Sber AI, которые изначально обучили нейросеть, написавшую программный код.

Вопросы интеллектуальной собственности в контексте ИИ требуют скорейшего решения и при этом взвешенного подхода, поскольку потенциальная неохраноспособность результатов деятельности, полученных с использованием систем ИИ, может дестимулировать разработку и внедрение таких систем. Мы надеемся, что этот опыт Сбера поможет в формировании правового регулирования в данной сфере. Следующим нашим важным шагом станет подача заявки на государственную регистрацию изобретения, созданного ИИ.

- Интенсивное развитие технологий ИИ сегодня оказывает значительное влияние, в том числе и на институт интеллектуальной собственности. Так, глобальное обсуждение ведётся на площадке Всемирной организации интеллектуальной собственности, и в ближайшей перспективе мировому сообществу ещё предстоит прийти к консенсусу о том, кого стоит считать автором произведения, созданного автономно ИИ, — сам искусственный интеллект, разработчиков, создавших нейросеть и обучивших её, или кого-либо ещё, - отметил Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Сбер активно участвует в реализации утверждённой Правительством РФ Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники на период до 2024 г. В фокусе внимания документа вопросы интеллектуальной собственности в контексте ИИ, поскольку существующий правовой режим не обеспечивает правовую охрану результатов деятельности систем ИИ, полученных без творческого вклада человека.